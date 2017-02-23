Кулёмин: Карсумс ударил меня по рукам, а я ответил – рабочий момент

Нападающий «Торпедо»прокомментировал поражение во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2:3 ОТ, 0-2 в серии).«Проиграли, всё бывает. Серия продолжается, едем домой. Ничего страшного не случилось. Обидно, но будем стараться вернуться в серию. В первом периоде вкатывались первые минут пять-семь, а потом перестроились. Во втором и третьем периоде мы доказали, что силы есть. Мне кажется, мы были свежее. В эпизоде с Карсумсом он меня ударил по рукам, а я ответил. Рабочий момент, ничего страшного. Потолкались немножко.Михаила Бирюкова все подбодрили. Всё бывает. Это жизнь. Он переживает, но сейчас эмоции поутихнут. Придёт в себя, а команда его будет поддерживать. Никто плохого слова не скажет, мы одна большая нижегородская семья. Все друг за друга. Ошибся партнёр – его подстрахуют. Плечом к плечу, ждём третьего матча. Всё впереди», — передаёт слова Кулёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.