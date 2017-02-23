Ялонен: «Йокерит» играл хорошо, с большим сердцем

Главный тренер «Йокерита»поделился впечатлениями после поражения в овертайме второго матча (1:2) с ЦСКА в первом раунде плей-офф.«Хорошая борьба. Команда хорошо играла, с большим сердцем. Много было удалений. Вратарь хорошо сыграл.За что могу похвалить команду? Без комментариев. Мы специально вывели звено Регина из-под пятёрки Андронова? У ЦСКА была последняя смена, что тут можно накладывать?» — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.