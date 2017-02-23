Квартальнов: ЦСКА тяжело преодолевать оборону «Йокерита»

Главный тренер ЦСКАподвёл итоги второго матча первого раунда плей-офф с «Йокеритом», в котором москвичи победили в овертайме со счётом 2:1.«Тяжёлая игра. Играем с хорошей командой, нам тяжело преодолевать её оборону. У нас было ужасное большинство. Хорошо, что нам повезло в конце, что забили гол. Многое сегодня не получалось, но ребята терпели. Мы не отработали игру „5 на 3“? Что можно отрабатывать в конце сезона? Выпустили сегодня восемь защитников, потому что у нас дисквалифицировали мальчишку 97-го года рождения. Был ещё защитник, мы его поставили. Пауза на нас никак не повлияла», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.