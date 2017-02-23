Кулда: рано говорить о ключевом матче серии, с 0-2 и 0-3 команды отыгрывались

Защитник финского «Йокерита»прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2 ОТ), счёт в серии стал 2-0 в пользу «армейцев».«Рано говорить о ключевом матче серии, с 0-2 и 0-3 команды отыгрывались. Надо переезжать в Хельсинки и выигрывать матчи дома. В первой игре было достаточно моментов. Сегодня тоже было всё в наших руках, но где-то чуть-чуть не хватило. Тяжело играть, когда много в меньшинстве, но 5х5 всё неплохо было. Нам нужно аккуратнее быть и меньше удаляться», — передаёт слова Кулды корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.