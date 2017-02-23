Мамин: беспокоит игра «5 на 3», в следующих матчах улучшим этот компонент

Нападающий ЦСКА, открывший счёт во втором матче первого раунда Кубка Гагарина против «Йокерита», поделился впечатлениями от игры, а также отметил, что на каждую встречу с финским коллективом команда выходит с мыслью о том, что счёт в противостоянии 0-0.«Что сказал Квартальнов после матча? „Молодцы, готовимся дальше“. Главное, что мы не отдали матч — значит всё правильно складывалось. Когда я открыл счёт, мне дали хороший пас и я убежал от соперника. Повезло, забил. Беспокоит игра „5 на 3“. Мы работаем над этим, в следующих играх этот компонент будет лучше. Мы ждали, что матчи плей-офф будут жёсткими. На каждую игру мы выходим с мыслью, как будто счёт в серии 0-0», — передаёт слова Мамина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.