Курри: «Йокерит» не будет обсуждать судейство, у команды есть шанс пройти ЦСКА

Генеральный менеджер финского «Йокерита»прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2 ОТ), счёт в серии стал 2-0 в пользу «армейцев».«Мы играли в хоккей оба матча, немного не повезло сегодня. В каждой игре у нас есть шанс на победу, мы ожидали такую борьбу. Все знают, как они играют, у них всегда игры с небольшим количеством голов. Я не говорю о судействе, мы больше не будем этом говорить, пусть СМИ это обсуждают. У нас есть шанс выиграть эту серию, ребята это знают», — передаёт слова Курри корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.