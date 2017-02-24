Бучневич: моментов особенно нет для того, чтобы забить

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич высказался о спаде своей результативности в последних матчах. В 26 матчах текущего сезона на счету 21-летнего россиянина 15 (6+9) очков. Его безрезультативная серия составляет 5 игр.
«Конечно, какую-то роль в снижении результативности сыграло то, что в последнее время я играю в четвертом звене. В какой-то момент я перестал набирать очки, после чего меня спустили в четвёртое звено. Очевидно, игрового времени стало меньше, да и моментов особенно нет для того, чтобы забить.
Если честно, довольно тяжело воспринимаю такие ситуации. В России только один раз пропускал игру по решению тренера, а тут уже будет вторая игра с учётом сегодняшнего матча с «Торонто». Конечно, я переживаю по этому поводу, очень хочется играть, набирать очки, помогать и приносить пользу клубу. К сожалению, пока это не получается. Главный тренер пока со мной об этом не разговаривал, но я общался с его помощником, который обрисовал ситуацию.
Партнёры по команде помогают мне с психологической точки зрения. Все говорят, чтобы я не вешал нос и сильно не переживал, потому что такие моменты случаются у всех. Остаётся только работать и доказывать, что могу играть в основном составе. Ещё советуют больше бросать по воротам. Я бы не сказал, что у нас четвёртое звено такое уж сдерживающее. Тут тоже отличные партнёры по атаке, но если тебя ставят в четвёртое звено, ты автоматически пытаешься сыграть попроще, чтобы тебя вообще не убрали из состава. Наверное, поэтому моменты и не возникают.
В целом в бытовом плане привык к жизни в Нью-Йорке. Сейчас вот приезжал отец ко мне в гости, буквально вчера уехал. Плохо, конечно, что он был на тех играх, когда я не сумел забросить. Ну а так всё более или менее нормально за пределами льда. Уже полегче стало в последние месяцы, английский стараюсь потихоньку подтягивать», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.