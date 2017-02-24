Кожевников: в КХЛ 2 лиги — 3-4 клуба и массовка, запрограммированный плей-офф

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал последние события в плей-офф КХЛ. Команды в Западнй конференции провели по два матча, Восточной — по одному.«У нас в КХЛ есть две лиги — три-четыре больших клуба, которые будут бороться за Кубок, и многочисленная массовка. Пока мы не изменим правила игры и не сделаем для всех равные условия, как в НХЛ, так и будем, скучая, топтаться на месте. И получать запрограммированный плей-офф.Отмечаю две серии — «Динамо» — «Торпедо» и «Ак Барс» — «Салават». События в них разворачиваются не совсем так, как я ожидал. В первом матче именно Бирюков дотащил Нижний до овертайма, сделав пару ну просто фантастических спасений. И во второй встрече, несмотря на пропущенный от красной линии гол, Бирюков гостей в основное время вытянул. Пока «Динамо» переигрывает соперника. Мне трудно понять, почему «Торпедо» подошло к главным матчам сезона в очень средней форме. Подозреваю, что вылет Нижнего уже в первом раунде тренерскому штабу не простят. Тем более что нынешнее «Динамо» — отнюдь не лидер лиги.Если бы не две восходящие звездочки, Капризов и Ткачёв, то я сказал бы, что никогда прежде в истории КХЛ Уфа и Казань не были так слабы. Да, обе команды работают, бьются, но, конечно, в плане зрелищности и мастерства мы видим отнюдь не лучшие дерби. Про вратаря «Салавата» Сведберга написаны уже целые тома. Но почему-то не все обращают внимание на то, что и в Казани сегодня весьма средняя вратарская линия, причём на роль первого номера не тянет ни Гарипов, ни Галимов.Многие говорили, что Казань — явный фаворит, однако первый матч это не подтвердил. У Уфы нет поставленной командной игры, но есть три отличных звена во главе с лучшим легионером КХЛ Умарком. Уфимские ребята перед стартом плей-офф сели, хорошо друг с другом поговорили и пошли в бой. Если они продолжат в том же духе, то «зелёное дерби» затянется. С абсолютно непредсказуемым результатом», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.