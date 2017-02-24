Марченко: не играл давно, поэтому надо было постараться сразу войти в матч

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Алексей Марченко прокомментировал свой дебют в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2 Б).
«Я давно не играл, поэтому надо было постараться сразу войти в матч. В принципе могу сказать, что более-менее у меня это получилось.
В первом периоде всё было нормально, но потом мы стали давать им раскатываться, входить в нашу зону, поэтому у них возникало больше моментов. Перед игрой мы с Гардинером, конечно, обсудили какие-то моменты.
Что-то получилось, что-то нет. Бэбкок просто сказал, чтобы я выходил и играл в хоккей», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.