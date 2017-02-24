Впервые за 20 лет игроки «Чикаго» оформили хет-трики в двух матчах подряд

Форвард «Чикаго Блэкхоукс»стал автором хет-трика в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (6:3). Американский игрок забросил по шайбе в каждом из периодов. Это были его 21-й, 22-й и 23-й голы в сезоне.В прошлом матче с «Миннесотой Уайлд» хет-трик оформил капитан «Чикаго». Для «Чикаго» это первый случай за 20 лет, когда хет-трики были оформлены в двух матчах регулярного сезона подряд – в 1997 году их делали Эрик Дазе и Алексей Жамнов.