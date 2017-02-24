П. Кейн, Форсберг и Лундквист – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Третьей звездой признан голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс», отразивший 32 броска из 33 в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 Б) и выигравший серию буллитов.Второй звездой стал форвард «Нэшвилл Предаторз», сделавший хет-трик в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:2).Первой звездой назван форвард «Чикаго Блэкхоукс», на счету которого хет-трик в ворота «Аризоны Койотс» (6:3).