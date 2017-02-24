Дженовей: серия ЦСКА — «Йокерит» ещё далека от завершения

Защитник финского «Йокерита»прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2 ОТ), после которого счёт в серии первого раунда плей-офф КХЛ стал 2-0 в пользу «армейцев».«У нас были шансы в обоих матчах, нужно было выигрывать вторую игру в Москве. Вторая игра была поспокойнее, было меньше стычек и драк, но серия длинная, и любая следующая встреча может «взорваться», как первая. Мне нравится наша команда, у нас хорошая группа ребят, мы чувствуем себя лучше с каждым матчем. Нужно выигрывать больше единоборств, больше лезть на ворота. Мы верим, что сможем обыграть ЦСКА, и эта серия ещё далека от завершения», — сказал Дженовей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.