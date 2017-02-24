Клуб ECHL из Аляски прекратит существование из-за финансовых проблем

Владельцы клуба ECHL «Аляска Эйсез» из Анкориджа уведомили, что клуб прекратит своё существование после завершения текущего сезона. В заявлении сообщается, что это вызвано финансовыми проблемами. За текущий сезон клуб потерял денег больше, чем за два предыдущих. Это связано со спадом продаж сезонных абонементов и посещаемости из-за сложной экономической обстановки в штате, а также снижением финансирования от спонсоров.Общее снижение выручки по сравнению с прошлым сезоном составило около 862 тыс. долларов. Клуб существовал с 1989 года, а в ECHL выступал на протяжении последних 14 сезонов. В 2006 и 2011 годах выигрывал главный трофей лиги – Кубок Келли. В НХЛ «Аляска» сотрудничала с «Ванкувер Кэнакс».