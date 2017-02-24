Зибанежад: нельзя забывать, что Бучневич всё ещё является новичком в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанежад высказался об игре Павла Бучневича, который пропустил два матча кряду по решению тренерского штаба. В текущем сезоне 21-летний Бучневич набрал 15 (6+9) очков в 26 матчах.«Нельзя забывать, что Паша всё ещё является новичком в НХЛ. Это его первый год за океаном, поэтому такие вещи случаются. В НХЛ многое для него в новинку, по сравнению с Россией. При этом я абсолютно убеждён, что он является великолепным хоккеистом, который находится в процессе обучения. Иногда у вас случаются светлые моменты в карьере, а иногда приходится пройти через тяжёлые времена. Очевидно, вы не хотите, чтобы эти тяжёлые времена длились слишком долго. Это непросто, но именно здесь закаляется характер. Вы должны доказать себе, что можете справляться с любыми трудностями.Когда всё идёт не так, как вы того хотите, можно сильно переживать. Но это вряд ли поможет вам. Надо продолжать работать и справляться с ситуацией. Что-то подобное будет происходить и дальше в профессиональной карьере. Невозможно всегда двигаться наверх, иногда вы делаете шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд. Когда вы через это проходите, то должны найти способ, как это исправить. В такие моменты вы чувствуете, что всё складывается против вас. Но Паша отличный парень, который стремится учиться и прогрессировать. Я уверен, что всё у него будет хорошо», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.