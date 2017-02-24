Спиридонов: «Адмирал» подвели удаления, но говорить про судей не хочу

Тренер «Адмирала»после поражения от «Авангарда» во втором матче 1/4 финала Восточной конференции подвёл итоги игры.«Ребята сражались, особенно в первых двух периодах. Затем нас подвели удаления, игра в неравных составах решила исход матча. Про судей говорить не хочу, я никогда этого не делал. Конечно, играть в открытый хоккей с «Авангардом» не стоит. Но мы потеряли концентрацию, пошли ошибки, удаления, поэтому получилась открытая игра. Дома постараемся сыграть так, как в первой игре в Омске. Думаю, не скажется то, что мы давно не были во Владивостоке. Родные стены помогут нам не только размером площадки, но и поддержкой», — передаёт слова Спиридонова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.