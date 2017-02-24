Краснослободцев: переломом стала не травма Саболича, а игра в неравных составах

Нападающий «Адмирала»прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:6, 0-2 в серии) во втором матче серии розыгрыша Кубка Гагарина.«В большинстве команды начали забивать – поэтому такой большой счёт. Серия ещё продолжается, ничего не потеряно для нас. Переломным моментом стала не травма Саболича или удаление Андриевского, а игра в неравных составах. О каких-то позитивных моментах пока говорить не могу. Сделаем выводы – там посмотрим», — передаёт слова Краснослободцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.