«Трактор» одержал крупную победу над «Барысом» и сравнял счёт в серии

«Трактор» одержал победу над «Барысом» во втором матче четвертьфинала Восточной конференции и сравнял счёт в серии. Встреча завершилась со счётом 5:1.Счёт был открыт во втором периоде, Алексей Кручинин при игре в формате «четыре на три» вывел челябинскую команду вперёд. Александр Шаров увеличил преимущество, но на последней минуте игрового отрезка «Барыс» отыграл одну шайбу, Мартин Сен-Пьер реализовал большинство.В заключительной трети челябинцы забросили ещё три шайбы, отличились Артём Пеньковский и Максим Якуценя, сделавший дубль.