Хет-трик Осалы помог «Магнитке» взять верх над «Куньлунем» и повести в серии 2-0

В первом периоде единственную шайбу забросил Оскар Осала, однако во второй двадцатиминутке Шон Коллинз оформил дубль и вывел «Куньлунь» вперёд. Следом с разницей в 22 секунды отличились Ян Коварж и Владислав Калетник, но на перерыв команды ушли при равном счёте. Третью шайбу в ворота Василия Кошечкина послал Зак Юйэнь. В заключительном игровом отрезке Осала забросил ещё две шайбы, оформив хет-трик и принеся «Магнитке» вторую победу в серии.
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