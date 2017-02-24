Юрзинов-мл.: «Куньлунь» сражался до конца. Идёт плей-офф, комментировать не буду

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар»подвёл итоги второго матча четвертьфинала Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом» (3:5, 0-2 в серии).«Хорошая игра. Хорошо мы сражались и бились до конца. Готовимся к матчам в Пекине. План был сразу пойти вперёд без оглядки назад? Я не буду сейчас комментировать, сейчас идёт плей-офф. На пресс-конференциях вообще сложно говорить, когда идёт плей-офф. Иногда даже бывает, что разводят в разные микст-зоны. Но мы люди адекватные. Больше ничего не буду комментировать. Спасибо», — цитирует Юрзинова пресс-служба «Металлурга».