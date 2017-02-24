Юйэнь: в Китае проявляют большой интерес к «Куньлуню»

Защитник «Куньлунь Ред Стар»рассказал об интересе к хоккейному клубу в Китае.«В Китае нет хоккейных традиций, и в начале сезона, когда мы проводили домашние матчи в Шанхае, на них ходило всего по несколько сотен человек. А вот в Пекине собирается по четыре-пять тысяч, это не так уж плохо, учитывая, что профессиональный хоккейный клуб — это новинка. Люди приходят из любопытства, понимают, что им понравилось, и приходят ещё.Китайские СМИ проявляют большой интерес к „Куньлуню“. Я постоянно даю интервью, а матчи „Куньлуня“ показывают по главному государственному каналу во всех городах страны», — цитирует Юйэня пресс-служба КХЛ.