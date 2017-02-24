Гатиятулин: «Трактор» свёл ошибки к минимуму и смог реализовать свои моменты

Главный тренер «Трактора»подвёл итоги второго матча четвертьфинала Восточной конференции с «Барысом» (5:1, 1-1 в серии).«Прежде всего нам удалось сыграть строго и дисциплинированно в обороне. Свели ошибки к минимуму. Радует, что сегодня смогли большинство реализовать и те моменты, которые у нас были. Также бы хотел поблагодарить наших болельщиков. Огромное спасибо за поддержку!Оценивать результаты рано ещё. Оценим по итогам всей серии. Почему играл Францоуз? Посовещались с тренерским штабом и приняли решение в пользу Павла. Климонтов немного недомогал перед игрой, поэтому решили внести коррективы.Артёма Пеньковского уже новичком сложно назвать. Мы от него давно ждали такой игры. Хотелось бы, чтобы он был более стабилен», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.