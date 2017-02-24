Гатиятулин: «Трактор» свёл ошибки к минимуму и смог реализовать свои моменты

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги второго матча четвертьфинала Восточной конференции с «Барысом» (5:1, 1-1 в серии).
«Прежде всего нам удалось сыграть строго и дисциплинированно в обороне. Свели ошибки к минимуму. Радует, что сегодня смогли большинство реализовать и те моменты, которые у нас были. Также бы хотел поблагодарить наших болельщиков. Огромное спасибо за поддержку!
Оценивать результаты рано ещё. Оценим по итогам всей серии. Почему играл Францоуз? Посовещались с тренерским штабом и приняли решение в пользу Павла. Климонтов немного недомогал перед игрой, поэтому решили внести коррективы.
Артёма Пеньковского уже новичком сложно назвать. Мы от него давно ждали такой игры. Хотелось бы, чтобы он был более стабилен», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.