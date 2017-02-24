Захаркин: изменения в игре «АБ» нас не удивили, но позволили им повести в счёте

Главный тренер «Салавата Юлаева»подвёл итоги второго матча четвертьфинала Восточной конференции с «Ак Барсом» (1:2, 0-2 в серии).«Мы проиграли выездную сессию, к сожалению. Не смогли набрать очки, думаю, мы понимаем, почему так. Сделаем выводы. Я не говорил, что мы досконально изучили „Ак Барс“. Если вы читали последнее интервью, я сказал, что „Ак Барс“ сделал очень серьёзные изменения. Они не удивили нас, но позволили сопернику повести в счёте.Взял тренерский запрос, потому что увидел этот эпизод под воротами, мне показалось, что соперник сыграл очень агрессивно с нашим вратарём. Я ошибся.Что мешало играть весь матч так, как в концовке? Вы не поверите – команда „Ак Барс“, — цитирует Захаркина „Спорт Бизнес Online“.