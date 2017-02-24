Билялетдинов: расслабленности в конце не было. «Салават» забил, это игра

Главный тренер «Ак Барса»подвёл итоги второго матча четвертьфинала Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (2:1, 2-0 в серии).«Команды бьются за результат. Серия продолжается. Считаю, что Денис Хлыстов сыграл хорошо. Действовал с достойной отдачей. Почему решили заменить на этот матч Попова? Есть определённые вопросы. Но мы его не заменили.Команда старается, делает всё, что возможно. Но всё бывает, в том числе пропущенные шайбы. Слабая игра в концовке? Это игра. Соперник забил шайбу. Бывает такое. Расслабленности не было. В этом сомнений нет», — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.