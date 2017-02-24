Гарипов: не расстроился, что не отыграл на ноль, я уже привык

Вратарь «Ак Барса»прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» во втором матче четвертьфинала Восточной конференции (2:1, 2-0 в серии).«Не расстроился, что не отыграл на ноль, я уже привык. Постоянно так забивали. У меня железная психика в этом плане. Сезон меня подготовил к этому моменту. Полевые блокировали много бросков? Это плей-офф. Каждый игрок жертвует собой. Все едины, ложатся и лицом, и остальными частями тела. Главное, чтобы до ворот не дошла шайба. Ребята бьются, все хотят выиграть.Игры получаются не такими результативными, как в „регулярке“, потому что это плей-офф, тут всё более строго. Чувствую ли себя более уверенно в играх на вылет? Продолжаю играть, как играл. Где-то не везёт», — цитирует Гарипова пресс-служба клуба.