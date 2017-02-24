Секач: альтернативная форма «АБ» — дань российским традициям, я бы её оставил

Нападающий «Ак Барса»подвёл итоги второго матча четвертьфинала Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (2:1, 2-0 в серии), а также отметил, что хотел бы и в следующем домашнем матче сыграть в альтернативной камуфляжной форме, которая приурочена к Дню защитника Отечества.«Хорошая победа. После двух побед мы получили небольшое преимущество. Впереди матчи в Уфе, и мы должны играть так же, чтобы добиться успеха в гостях. «Ак Барс» испытал большие трудности на последних минутах? Это плей-офф. Соперник начал давить на нашу оборону, пытался спасти матч. В такие моменты сложно защищаться. Но мы не позволили забросить нам больше одной шайбы. Главное, мы выиграли.Альтернативная форма стала фартовой? Я бы не менял эту форму на следующий домашний матч. Это дань уважения традициям вашей страны. Для нас честь играть в такой форме», — цитирует Секача пресс-служба клуба.