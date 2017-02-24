Глухов: «Ак Барс» мог спокойно доиграть матч, но пропустил и потрепал себе нервы

Нападающий «Ак Барса»поделился впечатлениями от второго матча четвертьфинала Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (2:1, 2-0 в серии), в котором отметился голом.«Хорошо начали игру. У соперника возникали моменты, но не было преимущества. Мы строго играли в обороне. Игры очень тяжёлые. Лёгких сейчас и не будет. Слава богу, выиграли. Готовимся дальше. Теперь нужно цепляться в Уфе.Конечно, сказал Ткачёву спасибо за передачу. Он молодчик, отдал пас. Я думал, он отдаст сразу, хотелось бросить с ходу. Но Володя пошёл дальше в обводку и нестандартно скинул шайбу. Красиво получилось.«Ак Барс» сам придумал себе напряжённую концовку? Да, это наша проблема. Могли спокойно доиграть со счётом 2:0, но пропустили и потрепали нервы себе, болельщикам. Хотелось бы доиграть спокойнее. Даже не знаю, почему так происходит. Будем работать над этим», — цитирует Глухова пресс-служба клуба.