Тридчиков: у «Трактора» заработала «пушка», получилось забросить красивые шайбы

Нападающий «Трактора»поделился впечатлениями от второго матча серии с «Барысом» (5:1, 1-1 в серии).«Плей-офф, игры очень напряжённые. В первом периоде играли кость в кость, опасались и те, и другие. Старались меньше ошибаться. Затем «пушка» заработала у ребят, и получилось забросить красивые шайбы. Хорошо, что сегодня выиграли. Все молодцы!Всё идёт через работу и поддержку друг друга. У нас команда на льду умирает друг за друга, и за счёт этого у нас получается сплотиться в трудный момент.Игра моментами была грубой? Ну это же хоккей, плей-офф, без этого никуда. Это абсолютно нормально. Что с нашей стороны, что со стороны «Барыса» — никто не хочет уступать. Такая борьба будет во всех матчах», — цитирует Тридчикова пресс-служба клуба.