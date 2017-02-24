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Тридчиков: у «Трактора» заработала «пушка», получилось забросить красивые шайбы

24 февраля 2017, пятница. 22:01. Хоккей
Нападающий «Трактора» Александр Тридчиков поделился впечатлениями от второго матча серии с «Барысом» (5:1, 1-1 в серии).

«Плей-офф, игры очень напряжённые. В первом периоде играли кость в кость, опасались и те, и другие. Старались меньше ошибаться. Затем «пушка» заработала у ребят, и получилось забросить красивые шайбы. Хорошо, что сегодня выиграли. Все молодцы!

Всё идёт через работу и поддержку друг друга. У нас команда на льду умирает друг за друга, и за счёт этого у нас получается сплотиться в трудный момент.

Игра моментами была грубой? Ну это же хоккей, плей-офф, без этого никуда. Это абсолютно нормально. Что с нашей стороны, что со стороны «Барыса» — никто не хочет уступать. Такая борьба будет во всех матчах», — цитирует Тридчикова пресс-служба клуба.
Источник: Официальный сайт ХК "Трактор" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
24 февраля 2017, пятница
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