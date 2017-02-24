Шаров: «Трактор» развязал себе руки в атаке, и пошли голы

Нападающий «Трактора»поделился впечатлениями от второго матча четвертьфинала Восточной конференции с «Барысом» (5:1, 1-1 в серии).«Мы сделали работу над ошибками, когда разобрали первую игру, посмотрели на видео, где сыграли не так. Сегодня играли строго, одной командой, и это дало плоды. Стали немного проще играть, в обороне надёжно, развязали себе руки в атаке, и пошли голы.Наверное, своим движением заставили „Барыс“ больше удаляться. Стали действовать активнее, обыгрывать их, и им ничего не оставалось, кроме как удаляться.Планирую ли отращивать бороду? Не растёт ещё ().В Астану поедем с хорошим настроением. Нам это нужно было — выиграть дома, тем более после такого поражения. Настроение поднялось, будем с хорошими эмоциями играть на выезде», — цитирует Шарова AllHockey.ru.