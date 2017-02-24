Фетисов: Стеблин многое сделал, чтобы мы не выиграли ОИ в Солт-Лейк-Сити

Легендарный хоккеист, главный тренер сборной России на Олимпиаде 2002 года Вячеслав Фетисов рассказал об обстановке, в которой работал на Играх, и причинах поражения в полуфинале с США (2:3). Россияне в Солт-Лейк-Сити завоевали бронзу.
«По линии ИИХФ за матч с США отвечал тогдашний президент ФХР Александр Стеблин. Наша раздевалка была напротив американской. Стеблин зашёл к нам перед игрой вместе с Рене Фазелем. И как-то так вышло, одним игрокам сказали, что игра будет по энхаэловским правилам, а другим – что по европейским. Как результат – все эти удаления, которые у нас с самого начала пошли. Они сбили ритм, и их было много.
Лучше всего я понимал, что Стеблину не нужен был наш результат. Он понимал, что если бы мы очень успешно выступили, то его судьба как президента ФХР была бы решена. Поэтому он много чего сделал, чтобы мы не выиграли. Да, мы максимально отгородились. Турнир скоротечный, нам было чем заняться. Я бы не обобщал – что значит, мы отстранили федерацию? Кто там был, кроме Стеблина? Зачем он мне там был нужен? Он что, понимает хоккей лучше меня? Знает психологию, может дать мне ценные советы?
Он тормозил процесс получения российского спортивного гражданства Евгением Набоковым. Не забудем и историю с Николаем Хабибулиным. А ещё ребята не хотели играть, пока им деньги не вернут. Им не перечислили премиальные за серебро в Нагано-98, куда они просили, сказав: „Они лежат здесь в банке“. А потом этих денег не стало. У трёх человек так было, в частности, у Бориса Миронова. Мне пришлось искать деньги, чтобы ребятам их вернуть. Плюс заниматься медалью, которую в Альбервилле забрали у Хабибулина», — цитирует Фетисова «Спорт-экспресс».