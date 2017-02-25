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Проворов: рук в раздевалке «Флайерз» никто не опускает, мы можем вылезти из ямы

25 февраля 2017, суббота. 09:25. Хоккей
Защитник «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов поделился ожиданиями от матча с «Питтсбург Пингвинз» на открытом воздухе.

«Если сумеем победить завтра, надеюсь, это станет для нас хорошим толчком, после которого сумеем выдать ещё одну победную серию вроде той, что была в ноябре и декабре. Она нам сейчас нужна как никогда.

Рук никто в этой раздевалке не опускает. У нас просто не такая команда, и мы это многократно доказывали делом. В том числе и по ходу той самой 10-матчевой победной серии, когда несколько волевых матчей вытащили. Думаю, нам под силу вылезти из этой ямы, и всё у нас получится.

Такого опыта, как завтрашний, у меня, конечно, ещё не было. Когда мне было лет девять, играл на «коробке» – вот и вся моя улица. Очень рад, не могу дождаться завтрашней игры. Только что выходил на поле стадиона, чтобы просто оглядеться. Впечатляет! Даже не представляю, какие будут ощущения, когда все трибуны заполнятся болельщиками», — цитирует Проворова официальный сайт НХЛ.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Филадельфия Флайерз Иван Проворов
Новости. Хоккей
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