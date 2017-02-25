Гретцки: Овечкин — один из тех, кто отдаст всё, чтобы его имя оказалось на Кубке

Легендарный хоккеистподелился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз»«Мне очень нравится в Алексе то, что он хочет стать чемпионом. Есть немало ребят, которые говорят, что они очень хотят этого, но в глубине души не очень стремятся к победе. А он один из тех, кто готов отдать всё, чтобы его имя появилось на Кубке. Такие игроки, такие лидеры очень нужны любой команде», – приводит слова Гретцки CSN MiAtlantic.