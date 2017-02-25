Лак, Брауэр и Джейми Бенн – лучшие игроки дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.
Третьей звездой признан нападающий «Даллас Старз» Джейми Бенн, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Аризоной Койотс» (5:2).
Второй звездой назван форвард «Калгари Флэймз» Трой Брауэр, отметившийся 2 (1+1) результативными баллами в матче с «Флоридой Пантерз» (4:2).
Первой звездой стал голкипер «Каролины Харрикейнз» Эдди Лак, отразивший все 34 броска по своими воротам во встрече с «Оттавой Сенаторз» (3:0).