Первышин: мне сейчас психологически тяжело — впервые за 14 лет я не в плей-офф

Защитник «Нефтехимика»поделился впечатлениями после завершившегося регулярного чемпионата.«Агент предложил несколько вариантов развития карьеры, и мы довольно быстро выбрали „Нефтехимик“. В Нижнекамске профессиональная хоккейная организация, отличный тренер. Время показало, что мы приняли правильное решение. Когда в декабре я пришёл в команду, до восьмого места на Востоке была очень приличная дистанция. Мы выдали победную серию, остановили, например, Омск, Уфу и Казань, но в концовке команде чуть-чуть не хватило. Плюс одна победа — и сегодня мы играли бы в плей-офф. Например, против „Магнитки“.На мой взгляд, многое решили два домашних матча — со „Слованом“ и „Сибирью“. Вот сейчас вспоминаю эти игры и понимаю, что, может быть, что-то в них было нарушено, кто-то чуть выпал. Обидно.Честно скажу, лично мне сейчас очень не комфортно — впервые за 14 лет не попал в плей-офф. Завершать сезон в феврале психологически тяжело», — цитирует Первышина Russia-Hockey. ru.