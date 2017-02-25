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Первышин: мне сейчас психологически тяжело — впервые за 14 лет я не в плей-офф

25 февраля 2017, суббота. 12:10. Хоккей
Защитник «Нефтехимика» Андрей Первышин поделился впечатлениями после завершившегося регулярного чемпионата.

«Агент предложил несколько вариантов развития карьеры, и мы довольно быстро выбрали „Нефтехимик“. В Нижнекамске профессиональная хоккейная организация, отличный тренер. Время показало, что мы приняли правильное решение. Когда в декабре я пришёл в команду, до восьмого места на Востоке была очень приличная дистанция. Мы выдали победную серию, остановили, например, Омск, Уфу и Казань, но в концовке команде чуть-чуть не хватило. Плюс одна победа — и сегодня мы играли бы в плей-офф. Например, против „Магнитки“.

На мой взгляд, многое решили два домашних матча — со „Слованом“ и „Сибирью“. Вот сейчас вспоминаю эти игры и понимаю, что, может быть, что-то в них было нарушено, кто-то чуть выпал. Обидно.

Честно скажу, лично мне сейчас очень не комфортно — впервые за 14 лет не попал в плей-офф. Завершать сезон в феврале психологически тяжело», — цитирует Первышина Russia-Hockey. ru.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
ХК Нефтехимик Андрей Первышин
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