Бадюков: после травмы Саболича «Адмирал» сплотится и навяжет борьбу «Авангарду»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВподелился мнением о шансах «Адмирала», «Салавата» и «Куньлуня» отыграться в своих сериях.«В Уфе продолжится тот же хоккей, который мы видели в Казани. Пока, как и прогнозировалось, «Ак Барс» в безошибочном хоккее превосходит соперника. «Салават» играет хорошо, но этого недостаточно, чтобы выиграть, надо играть грамотно.«Куньлуню» не стоит рассчитывать на полный стадион в Пекине, не все ещё в Китае поняли, что такое плей-офф. «Куньлуню» лучше даже играть на выезде. «Магнитка» спокойно добьётся победы, мы видим, с каким запасом играют подопечные Воробьёва.Думаю, «Адмирал» на своей маленькой площадке сможет навязать борьбу, сыграть агрессивно. У Саболича повреждение ключицы, после чего в пятницу и был удалён Андриевский. Обычно такие ситуации сплачивают команду. «Адмирал» сейчас очень грозный соперник для «Авангарда», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.