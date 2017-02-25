Новиков: на Западе никто не отыграется, но «Торпедо» сможет размочить счёт

Заслуженный тренер Россииподелился мнением о шансах «Йокерита» и «Торпедо» переломить ход противостояния в первом раунде Кубка Гагарина.«Думаю, никто не сможет переломить ход противостояния из четырёх команд на Западе. «Торпедо» дома будет делать всё возможное, нижегородцы сражались до последнего. На домашнем льду они постараются исправить ситуацию и размочить счёт, но на большее вряд ли у них хватит сил.«Йокерит» переживает сейчас не лучшие времена, связано это с глубокими социальным проблемами. Яри Курри отмечал, что в Финляндии пустеют ледовые площадки, так что не думаю, что «Йокерит» сможет что-то противопоставить ЦСКА», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.