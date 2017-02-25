Ивз: сезон складывается для меня удачно, надеюсь, так будет и в «Анахайме»

Форвардподелился впечатлениями от обмена в «Анахайм Дакс».«Мир очень быстро перевернулся. Тем не менее я рад. Хочу как можно быстрее туда добраться. Если повезёт, успею к завтрашней игре против «Лос-Анджелеса». Буду готовиться к ней.Для меня этот год удачно складывается: меня выпускали в большинстве, я получал много игрового времени. К счастью, мне удалось избежать травм. Порой мне везло. Я думаю, что это сказалось на моей статистике. Надеюсь, что в «Дакс» эта полоса продолжится.Когда выходишь на игру против «Дакс», понимаешь, что будет тяжело. Я рад, что стал игроком такой команды. Мне нравится, как они играют и какое место в турнирной таблице занимают», — цитирует Ивза официальный сайт НХЛ.