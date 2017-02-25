Хэйнси: рад, что попал в «Питтсбург», о таком обмене можно только мечтать

Защитники прокомментировал свой обмен из «Каролины Харрикейнз» в «Питтсбург Пингвинз».«Конечно, я рад, что попал в эту команду. Они стали чемпионами в прошлом году, и им по силам повторить прошлогодний успех. О таком обмене можно было только мечтать.В марте у нас много матчей, мы будем играть через день. Тогда я и начну втягиваться в ритм. В субботу нас ждёт важное событие, особенный матч. Мы хотим победить. Приятно, что у меня есть шанс начать играть в «Питтсбурге» в таком матче. На следующей неделе станет легче, будет привычная обстановка», — приводит слова Хэйнси официальный сайт НХЛ.