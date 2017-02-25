Дель Зотто: проблема «Филадельфии» исключительно в стабильности

Защитник «Филадельфии Флайерз»поделился мнением о положении команды.«Проблема исключительно в стабильности. Знаете, даже в той 10-матчевой победной серии мы, пожалуй, не заслуживали выиграть все 10, однако находили способы это сделать, будь то важный гол в большинстве или супер-сэйв вратаря. Иными словами, мы были стабильной командой на протяжении всех 60 минут.В последние же два с небольшим месяца мы стали какими-то хрупкими. Случается какая-нибудь одна неприятность – и всё, шлюзы распахиваются. Извините за банальность, но, забрасывая по одной шайбе за игру, много матчей не выиграешь», — приводит слова дель Зотто официальный сайт НХЛ.