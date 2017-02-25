Паршин: в Уфе «Салавату» необходимо побеждать любой ценой

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева»поделился ожиданиями от третьего матча серии плей-офф с казанским «Ак Барсом», который пройдёт 26 февраля. Напомним, после двух матчей «Салават» уступает в серии со счётом 0-2.«Ожидания от следующего матча в Уфе? Постараемся сыграть агрессивнее в атаке, больше бросать, закрывать вратаря, ловить отскоки, доедать шайбу с пятака. Побеждать надо любой ценой», — приводит слова Паршина «Спорт БО».