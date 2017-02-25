Б. Шенн: год назад «Филадельфия» тоже до последнего боролась за восьмёрку

Форвард «Филадельфия Флайерз»рассказал о борьбе клуба за попадание в плей-офф.«Мы и в прошлом сезоне после 60 матчей шли примерно с тем же количеством очков, что и сейчас, но в конечном итоге пробились в плей-офф. И год назад мы до последнего боролись за место в восьмёрке.Все ребята об этом помнят, и, думаю, это всем нам добавляет уверенности в собственных силах. Разница в том, что в прошлом году на это место было трое или четверо претендентов, а сейчас – восемь или девять.Мы неплохо провели несколько последних матчей в Питтсбурге, и теперь очень хочется перенести этот успех и на улицу. Мы вовсю боремся за плей-офф, играем дерби с «Пингвинз» на огромном стадионе на глазах у 65 000 зрителей – что может быть круче этого? Все ребята очень ждут завтрашнего дня», – цитирует Шенна официальный сайт лиги.