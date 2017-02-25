Хёрнквист: в последний раз играл на улице в девять-десять лет, это здорово

Форвард «Питтсбург Пингвинз»поделился ожиданиями от матча с «Филадельфией Флайерз» на открытом воздухе.«Это будет мой первый матч под открытым небом за много, много лет. В последний раз играл на улице, когда мне было девять или десять лет, то есть лет 20 назад. Здорово, что у нас в расписании было целых три дня для подготовки к нему. И, конечно, сам факт, что играть предстоит против «Флайерз», делает ощущения совершенно особенными. Готовимся как к очень важному матчу.Да и вообще здорово, когда появляется возможность отвлечься от рутины регулярного чемпионата и разбавить её таким праздником. Провести время с родными, выйти вместе с ними на лёд в такой обстановке. Возвращение к корням, если угодно.Матчи с «Филадельфией» — одно из лучших, если не лучшее, противостояний во всей НХЛ. Даже если бы я не играл за «Питтсбург», я всегда с удовольствием смотрел бы эти матчи в качестве болельщика, а уж выходить на них самому — что может быть лучше?» — цитирует Хёрнквиста официальный сайт НХЛ.