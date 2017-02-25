Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ЛИГА ЕВРОПЫ — успей заявить состав! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Завершились шесть матчей плей-офф ВХЛ

25 февраля 2017, суббота. 18:51. Хоккей
В Высшей хоккейной лиге завершились очередные матчи этапа плей-офф.

«Сарыарка» дома проиграла «Звезде» со счётом 0:4. Общий счёт в серии стал 1-1.
ВХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
25 февраля 2017, суббота. 14:00 МСК
Сарыарка
Караганда
0 : 4 0:1, 0:2, 0:1
Звезда
Чехов
0:1 – Шаров (Основин) – 04:36 (5x5), 0:2 – Антипов – 25:16 (5x5), 0:3 – Колупайло (Квартальнов, Маккаев) – 34:49 (5x5), 0:4 – Основин (Шаров, Кузьменко) – 58:58 (6x5)

«Спутник» только в овертайме сумел одолеть «Ермак» — 2:1. Счёт в серии стал 1-0.
ВХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
25 февраля 2017, суббота. 15:00 МСК
Спутник
Нижний Тагил
2 : 1 0:0, 0:1, 1:0, 1:0
Ермак
Ангарск
0:1 – Филонов (Озолиньш, Милюков) – 38:46 (5x5), 1:1 – Курепанов (Шакуров) – 50:29 (5x5), 2:1 – Гасников (Чистяков, Серкин) – 67:40 (5x5)

«Зауралье» дома уверенно переиграло «Сокол» со счётом 3:0. Общий счёт в серии — 1-0.
ВХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
25 февраля 2017, суббота. 15:00 МСК
Зауралье
Курган
3 : 0 3:0, 0:0, 0:0
Сокол
Красноярск
1:0 – Маслов (Муштаев, Фаст) – 12:25 (5x4), 2:0 – Сироткин (Первухин, Чечин) – 15:47 (5x4), 3:0 – Петров (Ионин) – 19:31 (5x5)

«Торос» с минимальным счётом уступил «Динамо» СПб — 0:1. Общий счёт в серии стал 1-1.
ВХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
25 февраля 2017, суббота. 15:00 МСК
Торос
Нефтекамск
0 : 1 0:0, 0:1, 0:0
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Пластинин (Берлёв, Ручкин) – 26:34 (4x5)

ТХК в результативной встрече проиграл «Рубину» — 3:7. Счёт в серии стал 0-2.
ВХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
25 февраля 2017, суббота. 15:00 МСК
ТХК
Тверь
3 : 7 1:0, 1:3, 1:4
Рубин
Тюмень
1:0 – Бердюков (Шутов, Цыганов) – 12:22 (5x4), 1:1 – Потякин (Пайор, Майоров) – 25:48 (5x5), 1:2 – Феклистов (Ложкин, Шмурыгин) – 31:41 (5x5), 2:2 – Соколов (Гурин) – 32:28 (5x5), 2:3 – Зюзякин (Клопов, Егор Иванов) – 37:32 (5x4), 2:4 – Майоров – 43:48 (5x5), 2:5 – Кузнецов (Зюзякин, Егор Иванов) – 45:28 (5x5), 3:5 – Кудинов (Репин, Соколов) – 47:40 (5x5), 3:6 – Варфоломеев (Каменев, Ячменёв) – 50:30 (5x4), 3:7 – Клопов (Егор Иванов, Антонов) – 58:42 (5x4)

«Торпедо» одержало победу над «Ижсталью» — 3:2. Общий счёт в серии — 2-0.
ВХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
25 февраля 2017, суббота. 15:30 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
3 : 2 0:0, 3:1, 0:1
Ижсталь
Ижевск
1:0 – Беляев – 20:41 (5x4), 2:0 – Романов – 28:19 (5x5), 2:1 – Панасенко (Курдюков) – 32:58 (5x4), 3:1 – Жайлауов (Фадеев, Тунхузин) – 37:46 (5x5), 3:2 – Банцерев (Черников) – 40:30 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
25 февраля 2017, суббота
18:51 Завершились шесть матчей плей-офф ВХЛ
18:30 «Витязь» — СКА: Аалтонен подрался с Каблуковым
18:16 Хёрнквист: в последний раз играл на улице в девять-десять лет, это здорово
17:49 Б. Шенн: год назад «Филадельфия» тоже до последнего боролась за восьмёрку
17:34 «Торпедо» — «Динамо» Мск: защитник гостей Кутейкин получил «5+20»
17:14 Паршин: в Уфе «Салавату» необходимо побеждать любой ценой
16:49 Генменеджер «Далласа»: по Ивзу было предложение, от которого нельзя отказаться
16:32 Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский не будет дисквалифицирован
16:27 Дель Зотто: проблема «Филадельфии» исключительно в стабильности
16:16 «Торпедо» и «Динамо» объявили составы на 3-й матч, Проскуряков заменит Бирюкова
16:07 Симмондс: «Флайерз» с трудом даются голы, но нет времени пережидать этот спад
15:49 СДК выписал форварду «Авангарда» Зубову «5+20», но не дисквалифицировал
15:47 «Витязь» и СКА объявили составы на третий матч серии, Шипачёв не сыграет
15:38 Хэйнси: рад, что попал в «Питтсбург», о таком обмене можно только мечтать
15:36 Мухометов: в Омске «Адмирал» проиграл не хоккеистам «Авангарда»
15:16 Ворачек: оправдания для «Филадельфии» кончились, нужно выходить и брать очки
14:53 Жиру: у меня есть много моментов, и я должен начать забивать
14:25 Холланд: в «Детройте» Юрчо был расстроен и хотел сменить обстановку
14:13 Ивз: сезон складывается для меня удачно, надеюсь, так будет и в «Анахайме»
14:00 Новиков: на Западе никто не отыграется, но «Торпедо» сможет размочить счёт
13:50 Михеев: в последнем месте «Кузни» мало приятного, всегда можно лучше
13:21 Шикин: ХК «Сочи» провёл хороший сезон в командном плане
13:00 Гомоляко: шансов у «Куньлуня» нет, «Салават» несильно уступает «Ак Барсу»
12:42 Худобин: в следующем сезоне останусь в «Бостоне» и не переживаю об этом
12:15 Бадюков: после травмы Саболича «Адмирал» сплотится и навяжет борьбу «Авангарду»
12:10 Первышин: мне сейчас психологически тяжело — впервые за 14 лет я не в плей-офф
11:48 Форвард Алексей Достойнов подписал новый контракт со швейцарским «Лангнау»
11:36 Нападающий Артур Тянулин стал третьей звездой матча OHL
11:17 Боумэн: давно следили за Юрчо, его игра подходит стилю «Чикаго»
11:00 Как завершатся третьи матчи плей-офф на Западе
10:40 Лак, Брауэр и Джейми Бенн – лучшие игроки дня в НХЛ
10:12 «Каролина» отправила Бикелла в АХЛ после прохождения драфта отказов
09:50 Гретцки: Овечкин — один из тех, кто отдаст всё, чтобы его имя оказалось на Кубке
09:25 Проворов: рук в раздевалке «Флайерз» никто не опускает, мы можем вылезти из ямы
09:17 Нойвирт: побаиваюсь дедлайна, меня так два раза за последние три года обменяли
07:24 «Даллас» победил «Аризону», дважды уступая в счёте
06:16 Шайба Баркова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Калгари»
06:15 «Каролина» всухую обыграла «Оттаву», прервав серию из 5 поражений
05:30 «Вашингтон» победил «Эдмонтон», Орлов отдал голевой пас
01:08 Нападающий Томаш Юрчо перешёл из «Детройта» в «Чикаго»
00:49 Трямкин и ещё 4 игрока «Ванкувера» помещены в карантин из-за симптомов свинки
00:42 «Даллас» обменял нападающего Патрика Ивза в «Анахайм»
00:19 Рутерфорд: продление контракта с Шульцем будет приоритетом для «Питтсбурга»
24 февраля 2017, пятница
23:50 Фетисов: Стеблин многое сделал, чтобы мы не выиграли ОИ в Солт-Лейк-Сити
23:23 Кэссиди: Худобин производит впечатление вратаря, который находит свою игру
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую серию 1-го раунда плей-офф КХЛ вы считаете наиболее интересной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+