Завершились шесть матчей плей-офф ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершились очередные матчи этапа плей-офф.«Сарыарка» дома проиграла «Звезде» со счётом 0:4. Общий счёт в серии стал 1-1.«Спутник» только в овертайме сумел одолеть «Ермак» — 2:1. Счёт в серии стал 1-0.«Зауралье» дома уверенно переиграло «Сокол» со счётом 3:0. Общий счёт в серии — 1-0.«Торос» с минимальным счётом уступил «Динамо» СПб — 0:1. Общий счёт в серии стал 1-1.ТХК в результативной встрече проиграл «Рубину» — 3:7. Счёт в серии стал 0-2.«Торпедо» одержало победу над «Ижсталью» — 3:2. Общий счёт в серии — 2-0.