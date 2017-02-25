Гол Муршака в ОТ принёс ЦСКА победу и поставил «Йокерит» на грань выбывания

ЦСКА в Хельсинки одержал победу над «Йокеритом» в третьем матче четвертьфинала Западной конференции и повёл в серии — 3-0. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ.В первом периоде счёт открыл Стефан Да Коста, в начале второго игрового отрезка Максим Мамин увеличил преимущество «армейцев». Брайан О'Нилл отыграл одну шайбу, реализовав большинство, а в третьем периоде Томми Хухтала сравнял счёт. После этого команды обменялись шайбами в большинстве — авторами голов стали Александр Попов и Вилле Лаюнен. Встреча перешла в овертайм, где уже на четвёртой минуте победу «армейцам» принёс Ян Муршак.