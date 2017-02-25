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Гол Муршака в ОТ принёс ЦСКА победу и поставил «Йокерит» на грань выбывания

25 февраля 2017, суббота. 20:01. Хоккей
ЦСКА в Хельсинки одержал победу над «Йокеритом» в третьем матче четвертьфинала Западной конференции и повёл в серии — 3-0. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ.

В первом периоде счёт открыл Стефан Да Коста, в начале второго игрового отрезка Максим Мамин увеличил преимущество «армейцев». Брайан О'Нилл отыграл одну шайбу, реализовав большинство, а в третьем периоде Томми Хухтала сравнял счёт. После этого команды обменялись шайбами в большинстве — авторами голов стали Александр Попов и Вилле Лаюнен. Встреча перешла в овертайм, где уже на четвёртой минуте победу «армейцам» принёс Ян Муршак.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
25 февраля 2017, суббота. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
3 : 4 0:1, 1:1, 2:1, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Да Коста (Мамин, Сергеев) – 15:43 (5x5), 0:2 – Мамин (Киселевич, Да Коста) – 22:07 (5x5), 1:2 – О'Нилл (Яакола, Регин) – 31:31 (5x4), 2:2 – Хухтала (Виртанен, Йенсен) – 43:00 (4x4), 2:3 – Попов (Ничушкин, Киселевич) – 44:02 (5x4), 3:3 – Лаюнен (О'Нилл, Яакола) – 54:30 (5x4), 3:4 – Муршак (Петров) – 63:53 (5x5)


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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Йокерит ХК ЦСКА
Новости. Хоккей
25 февраля 2017, суббота
20:34 Орешкин: «Динамо» вылезло с 0:2, но плей-офф – игра до ошибки
20:34 Катичев: на следующий матч со СКА настроимся, как на последний бой
20:30 Херсли: меня часто спрашивают про бросок, но ничего особенного в нём нет
20:24 Аалтонен: это был тяжёлый день для «Витязя», мы должны быть более осторожными
20:20 Рукавишников: в моём голе всё сделал Павел Валерьевич, оставалось только бросить
20:19 «Торпедо» в овертайме одолело московское «Динамо» и сократило отставание в серии
20:14 Дацюк: хорошо, что «пушка» Херсли — на стороне СКА
20:11 В. Белов: СКА заставляет много удаляться, поэтому такой результат
20:03 Знарок: Шипачёв приболел, к четвёртому матчу серии будет готов
20:01 Гол Муршака в ОТ принёс ЦСКА победу и поставил «Йокерит» на грань выбывания
20:01 Драка на льду, болельщик-конь и дружинники – в фотообзоре матча «Витязь» — СКА
19:54 Павел Дацюк впервые в КХЛ набрал четыре очка за матч
19:49 «Локомотив» повёл в серии с минским «Динамо» — 3-0, Накладал отметился дублем
19:44 Гол и три передачи Дацюка помогли СКА обыграть «Витязь» и повести в серии — 3-0
19:21 «Витязь» — СКА: форвард гостей Прохоркин получил повреждение
18:51 Завершились шесть матчей плей-офф ВХЛ
18:30 «Витязь» — СКА: Аалтонен подрался с Каблуковым
18:16 Хёрнквист: в последний раз играл на улице в девять-десять лет, это здорово
17:49 Б. Шенн: год назад «Филадельфия» тоже до последнего боролась за восьмёрку
17:34 «Торпедо» — «Динамо» Мск: защитник гостей Кутейкин получил «5+20»
17:14 Паршин: в Уфе «Салавату» необходимо побеждать любой ценой
16:49 Генменеджер «Далласа»: по Ивзу было предложение, от которого нельзя отказаться
16:32 Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский не будет дисквалифицирован
16:27 Дель Зотто: проблема «Филадельфии» исключительно в стабильности
16:16 «Торпедо» и «Динамо» объявили составы на 3-й матч, Проскуряков заменит Бирюкова
16:07 Симмондс: «Флайерз» с трудом даются голы, но нет времени пережидать этот спад
15:49 СДК выписал форварду «Авангарда» Зубову «5+20», но не дисквалифицировал
15:47 «Витязь» и СКА объявили составы на третий матч серии, Шипачёв не сыграет
15:38 Хэйнси: рад, что попал в «Питтсбург», о таком обмене можно только мечтать
15:36 Мухометов: в Омске «Адмирал» проиграл не хоккеистам «Авангарда»
15:16 Ворачек: оправдания для «Филадельфии» кончились, нужно выходить и брать очки
14:53 Жиру: у меня есть много моментов, и я должен начать забивать
14:25 Холланд: в «Детройте» Юрчо был расстроен и хотел сменить обстановку
14:13 Ивз: сезон складывается для меня удачно, надеюсь, так будет и в «Анахайме»
14:00 Новиков: на Западе никто не отыграется, но «Торпедо» сможет размочить счёт
13:50 Михеев: в последнем месте «Кузни» мало приятного, всегда можно лучше
13:21 Шикин: ХК «Сочи» провёл хороший сезон в командном плане
13:00 Гомоляко: шансов у «Куньлуня» нет, «Салават» несильно уступает «Ак Барсу»
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