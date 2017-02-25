«Торпедо» в овертайме одолело московское «Динамо» и сократило отставание в серии

«Торпедо» одержало победу над московским «Динамо» в третьем матче четвертьфинала Западной конференции, который проходил в Нижнем Новгороде. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ (счёт в серии — 1-2).Первый период получился безголевым, а на старте второй двадцатиминутки нижегородцы менее чем за две минуты отличились дважды. Авторами голов стали Каспарс Даугавиньш и Джон Норман. Тем не менее бело-голубые отыгрались ещё до перерыва благодаря шайбам Артёма Подшендялова и Алексея Терещенко.В середине третьего периода Илья Никулин реализовал большинство и впервые в матче вывел «Динамо» вперёд, но гол Джона Нормана, оформившего дубль, перевёл встречу в овертайм. На шестой минуте дополнительного времени Брэндон Макмиллан принёс победу «Торпедо».