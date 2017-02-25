Катичев: на следующий матч со СКА настроимся, как на последний бой

Защитник «Витязя»поделился впечатлениями после поражения со счётом 2:6 в третьем матче серии первого раунда плей-офф против СКА (0-3 — в серии).«На моей памяти, в плей-офф намного жёстче судят, поэтому столько удалений. Конечно, я не согласен с тем, что судьи не засчитали наш третий гол. Конфликта между командами нет, это просто спортивный накал. Это плей-офф, никто не хочет уступать. СКА — одна из лучших команд в лиге, а нам нужно намного меньше удаляться, и тогда игра выравняется.Переломного момента в матче не было, в плей-офф всегда играют до конца. Это приятно, что мы в первый раз вышли в кубковую весну. Спасибо болельщикам за то, что они всегда с командой. В начале сезона были полупустые трибуны, но, когда команда начала показывать результат, начались аншлаги. Нам отступать некуда, на следующий матч настроимся, как на последний бой», — передаёт слова Катичева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.