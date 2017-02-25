Готовец: возможно, были не готовы к серии с «Локомотивом», думали, будет легко

Защитник минского «Динамо»поделился впечатлениями от третьего матча четвертьфинала Западной конференции с «Локомотивом» (1:5, 0-3 в серии).«Не выполняем установку тренера, играем недисциплинированно. Происходит всё то же самое, что и в регулярном сезоне, когда у нас были проблемы. Возможно, мы не до конца подготовились, думали, что раз находимся с „Локомотивом“ рядом в турнирной таблице, то будет лёгкая или хотя бы равная серия. Соперник вышел более заряженным, играет более дисциплинированно, чётко выполняет установку. А мы делаем всё наоборот. Хотели исправиться после поражения со счётом 2:7, но, видимо, не получается.В чём сила „Локомотива“? Они делают, что им говорят, а мы — нет. Сейчас можно придумать много причин, почему ничего не получается, но факт налицо: нам уже некуда отступать. Нужно выходить на следующую игру и чётко делать, что говорят тренеры. Не пытаться спасать кого-то, а чётко играть в свой хоккей, тогда, может быть, что-то получится. Остаётся как минимум одна игра, поэтому шанс переломить серию остаётся. Было много серий, когда со счёта 0-3 команды отыгрывались», — цитирует Готовца пресс-служба клуба.