Вудкрофт: минское «Динамо» не показывает достаточного желания бороться за победу

«Мы на краю пропасти. То, как мы играем сейчас, – этого недостаточно для плей-офф. Сегодня «Локомотив» выиграл за счёт игры в неравных составах. Мы не показали той игры, которую должна показывать команда, которая стоит на краю пропасти. В игре не было той страсти и желания, которые ты должен показать, чтобы претендовать на победу в плей-офф. Наши игроки пока что не смогли это уяснить или не захотели.
Ты не реализовываешь моменты, если не готов сражаться. Когда ты не готов улучшить свой уровень игры, то тебе нечего делать в плей-офф. Дело не в том, что Алексей и его команда здорово разобрали нашу систему. Мы даже не играем так, как способны играть. Игроки не показывают достаточного желания бороться за победу. В плей-офф ты должен быть готов взять всё в свои руки, показать свой характер и развернуть ситуацию в свою пользу. Наша команда пока этого не сделала.
Наша серия завершится только тогда, когда игроки решат, что пора прекращать играть, и опустят руки. Я верю в то, что в нашей раздевалке гораздо больше характера, чем мы видели в этих трёх играх. Команде необходимо собраться и показать свою настоящую игру. Нет никакой волшебной и пламенной речи. В плей-офф играют настоящие мужчины. Если ты хочешь побеждать, то ты будешь играть, чего бы тебе это не стоило», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.
Видео доступно в официальном аккаунте клуба на YouTube.