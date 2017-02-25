Макмиллан: решающий гол в овертайме — нечто особенное, как хоумран в бейсболе

Нападающий «Торпедо»поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» в третьем матче первого раунда плей-офф (4:3 ОТ, 1-2 в серии) и сравнил свой гол в овертайме с хоумраном в бейсболе.«Уверен, что мы можем играть лучше. Надеюсь, что результат третьего матча добавит команде положительных эмоций, и в следующем поединке мы сыграем эффективнее. Считаю, что команда неплохо готова физически. Другое дело, что мы должны свести количество ошибок к минимуму. Ведь даже мельчайшая оплошность может привести к фатальным последствиям.Решающий гол в овертайме — это нечто особенное. Это как хоумран в бейсболе… Конечно, я испытал особые чувства. Очень важно, что мы прервали серию поражений, смогли, что называется, вернуться в серию.Над большинством нам предстоит поработать. В первом периоде, например, мы две минуты играли впятером против троих соперников, но действовали неудачно. Мы обязательно должны уделить розыгрышу лишнего ещё больше внимания на тренировках, если хотим выиграть серию. Нет сомнений, что в следующем матче будет не менее упорная борьба. Но мы обязаны использовать преимущество своей площадки и сравнять счёт в серии перед следующей поездкой в Москву», — цитирует Макмиллана пресс-служба клуба.