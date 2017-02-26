Лукоянов: предполагать развитие событий в серии с «СЮ» не буду, хватит уже

Нападающий «Ак Барса»поделился впечатлениями от первых двух матчей серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (2-0 в серии), а также рассказал, как проходит его восстановление после травмы.«Первая игра была напряжённой — то в одну сторону преимущество было, то в другую. Была нервозность, потому что лучше играть в хоккей, чем сидеть на трибуне. Очень сильно переживаешь, вживую лучше не смотреть — нервы. Вторая игра была поспокойнее, я был больше уверен в нашей победе. Все эмоции, позитив надо перенести на матчи в Уфе.По плану должен выйти на третий матч. Как тренеры скажут, так и будет. Я, конечно, готов помочь команде. Предположить развитие событий? Хватит уже, предположил один раз», — цитирует Лукоянова пресс-служба клуба.