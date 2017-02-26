Ячменёв: надеемся, в третьем матче с «Барысом» будет меньше удалений

Ассистент главного тренера «Трактора»рассказал о подготовке к третьему матчу с «Барысом» в первом раунде плей-офф, который состоится 26 февраля в Астане. Счёт в серии 1-1.«Долетели хорошо, настроение отличное, боевое. Готовимся к матчу. То, что мы будем предлагать „Барысу“, вы увидите завтра. Мы не будем отказываться от своего плана игры. Будем придерживаться того, что делали весь сезон. Надеемся, что будет как можно меньше удалений. В первых двух матчах обе команды очень много удалялись, что нехарактерно для плей-офф.Тема того, будет ли играть Боченски, даже не поднималась. Мы готовимся к „Барысу“, а кто у них будет играть, это уже их дела. Станет ли проблемой то, что в Астане ожидается аншлаг? Наоборот, это замечательно. Всегда приятно играть при полных трибунах. Дома особенно, но на выезде тоже. Думаю, все ребята и играют в хоккей, чтобы был полный дворец. Мы знаем, что два автобуса наших болельщиков должны приехать из Челябинска. Надеемся, мы завтра их услышим, несмотря на то что 15 тысяч будут болеть за „Барыс“. Наши болельщики хорошо нас поддерживают на протяжении всего сезона, везде их было слышно. Завтра их поддержка будет очень нужна», — цитирует Ячменёва пресс-служба клуба.